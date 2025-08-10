Володин поздравил строителей с праздником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительный комплекс вносит большой вклад в социальную сферу, заявил Володин
Строительный комплекс вносит большой вклад в социальную сферу, заявил Володин Фото:

Председатель Государственной думы Сергей Володин выступил с поздравлением на день строителя, где отметил большой вклад данной отрасли. Его текст опубликован на сайте Госдумы.

«Строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы. Реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед нашей страной», — указано в поздравлении. Также Володин отметил важность совершенствования технологических процессов и внедрения инноваций.

День строителя празднуется в России во второе воскресенье августа. В 2025 году этот день выпал на 10 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Государственной думы Сергей Володин выступил с поздравлением на день строителя, где отметил большой вклад данной отрасли. Его текст опубликован на сайте Госдумы. «Строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы. Реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед нашей страной», — указано в поздравлении. Также Володин отметил важность совершенствования технологических процессов и внедрения инноваций. День строителя празднуется в России во второе воскресенье августа. В 2025 году этот день выпал на 10 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...