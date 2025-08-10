Володин поздравил строителей с праздником

Председатель Государственной думы Сергей Володин выступил с поздравлением на день строителя, где отметил большой вклад данной отрасли. Его текст опубликован на сайте Госдумы.
«Строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы. Реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед нашей страной», — указано в поздравлении. Также Володин отметил важность совершенствования технологических процессов и внедрения инноваций.
День строителя празднуется в России во второе воскресенье августа. В 2025 году этот день выпал на 10 августа.
