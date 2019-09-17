16 сентября 2019

Владимир Путин предложил свердловскому депутату высокий пост. Его мандат отдадут в другой регион

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча с депутатами Госдумы РФ в администрации города Екатеринбург, шилков данил
До избрания в Госдуму Данил Шилков был екатеринбургским рестораторомФото: Марина Молдавская © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин предложил Государственной думе РФ утвердить список кандидатов на посты аудиторов Счетной палаты России на очередной срок. В него вошли три действующих аудитора — Валерий Богомолов, Андрей Перчян и Сергей Штогрин, а также свердловский депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков.

Об этом сообщил 17 сентября на заседании Госдумы председатель нижней палаты федерального парламента Вячеслав Володин.

Как стало известно «URA.RU», руководство ЛДПР намерено передать освободившийся мандат руководителю аппарата фракции партии в Государственной думе Максиму Зайцеву.

Получить оперативно комментарий Данила Шилкова не удалось.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...