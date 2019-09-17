До избрания в Госдуму Данил Шилков был екатеринбургским ресторатором
Президент РФ Владимир Путин предложил Государственной думе РФ утвердить список кандидатов на посты аудиторов Счетной палаты России на очередной срок. В него вошли три действующих аудитора — Валерий Богомолов, Андрей Перчян и Сергей Штогрин, а также свердловский депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков.
Об этом сообщил 17 сентября на заседании Госдумы председатель нижней палаты федерального парламента Вячеслав Володин.
Как стало известно «URA.RU», руководство ЛДПР намерено передать освободившийся мандат руководителю аппарата фракции партии в Государственной думе Максиму Зайцеву.
Получить оперативно комментарий Данила Шилкова не удалось.