17 сентября 2019
16 сентября 2019

Взрыв бензовозов на челябинской нефтебазе сняли на камеру. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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С пожаром справились за 20 минутФото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Опубликованы записи камеры наблюдения, запечатлевшей взрыв бензовозов перед пожаром на нефтебазе в челябинском поселке Федоровка. Площадь последующего возгорания составила 200 кв. метров, ему была присвоена повышенная категория сложности.

На кадрах видно, как у заправочной горловины одной из стоящих рядом цистерн происходит взрыв. В последующие мгновения ее охватывает пламя, которое тут же перекидывается на стоящую рядом машину. Из облака огня и дыма, окутавшего наливную эстакаду заправочного комплекса, успевают выскочить несколько человек.

Огромные клубы черного дыма над нефтебазой утром 17 сентября видели — и сфотографировали — многие челябинцы и водители машин, въезжающих в город со стороны Уфимского тракта. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС, загоревшиеся после первого хлопка бензовозы — емкость их цистерн составляла 30 тыс. литров — удалось погасить через 20 минут. При этом пожарным удалось сохранить дорогостоящие тягачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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