Депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин предложил создать в Ноябрьске или Новом Уренгое первый вуз в округе для решения проблемы оттока молодежи из региона. Инициативу он озвучил в своем видеоблоге в группе «Работа на Север» в соцсети «Вконтакте».
Депутат рассказал, что замечает отток молодых ямальцев за пределы округа для обучения в вузах. Так он отреагировал на новость «URA.RU» о том, что развитие регионов находится под угрозой из-за «сбегающей» молодежи. «Проблема оттока молодежи в перспективе болезненно скажется на кадровом потенциале региона», — объяснил депутат.
Для решения проблемы Вершинин предложил рассмотреть несколько способов. «Можно вынести на обсуждение с экспертами создание вуза на базе Нового Уренгоя или Ноябрьска с определенными направлениями. Если понять наиболее востребованные у нас специальности, то можно открыть именно эти направления, чтобы готовить здесь своих доморощенных специалистов», — предложил парламентарий.
Еще одним вариантом, который озвучил депутат, стало соглашение с одним из «опорных вузов». «Давайте мы вложим денег, оплатим два-три этажа общежития, создадим условия для обучения ямальцев. Мы будем говорить [ребятам]: „Хочешь иметь бесплатное общежитие, преференции при трудоустройстве на Ямале и обучаться в хорошем, достойном и крепком вузе — пожалуйста. Вот мы договорились с вузом“», — рассказал он.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что не видит необходимости в создании университета в Салехарде или других городах. В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» сообщили, что позиция властей по теме не изменилась.