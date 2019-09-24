Развитие регионов под угрозой из-за «сбегающей» молодежи

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, студент, экзамен, зачетная книжка, урфу, сессия
Из 85 регионов в 64 наблюдается уменьшение количества абитуриентовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перспективы развития российских регионов находятся под угрозой из-за отъезда молодежи в крупные города. Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), большинство регионов России показывают отрицательный прирост 18-летних.

Как отмечают исследователи, больше половины российских студентов обучаются в двух федеральных округах (Центральном и Приволжском), что может серьезно ударить по остальным регионам. «Россия не может „прирастать“ только Москвой и Санкт-Петербургом. Перспективы развития многих регионов оказываются под угрозой из-за оттока молодежи», — заявил газете «Коммерсант» доктор экономических наук Александр Золотов.

Исследование показало, что отрицательный прирост молодежи происходит в 64 из 85 регионов России. В тройке лидеров по сокращению численности 18-летних оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.

Авторы исследования определили, что молодежь чаще всего покидает родной регион, когда выбирает вуз для обучения или работу после окончания университета. Как считают эксперты, чтобы абитуриенты и выпускники не уезжали, в каждом регионе должен быть собственный вуз.

Помимо этого, на решение выпускника остаться в регионе могут повлиять дополнительные факторы. «Включение местных ресурсов — от достопримечательностей до возможностей локального бизнеса — увеличивает шансы на то, что выпускники останутся в регионе» — считает вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев.

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