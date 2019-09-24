Развитие регионов под угрозой из-за «сбегающей» молодежи

Перспективы развития российских регионов находятся под угрозой из-за отъезда молодежи в крупные города. Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), большинство регионов России показывают отрицательный прирост 18-летних.
Как отмечают исследователи, больше половины российских студентов обучаются в двух федеральных округах (Центральном и Приволжском), что может серьезно ударить по остальным регионам. «Россия не может „прирастать“ только Москвой и Санкт-Петербургом. Перспективы развития многих регионов оказываются под угрозой из-за оттока молодежи», — заявил газете «
Исследование показало, что отрицательный прирост молодежи происходит в 64 из 85 регионов России. В тройке лидеров по сокращению численности 18-летних оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.
Авторы исследования определили, что молодежь чаще всего покидает родной регион, когда выбирает вуз для обучения или работу после окончания университета. Как считают эксперты, чтобы абитуриенты и выпускники не уезжали, в каждом регионе должен быть собственный вуз.
Помимо этого, на решение выпускника остаться в регионе могут повлиять дополнительные факторы. «Включение местных ресурсов — от достопримечательностей до возможностей локального бизнеса — увеличивает шансы на то, что выпускники останутся в регионе» — считает вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев.