Трамп заявил о начале госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп сравнил запуск процедуры его импичмента с попыткой государственного переворота. Глава страны уверен, что таким образом у американских граждан хотят отнять «данные богом» права.
«Я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот», — написал Трамп в своем блоге в Twitter. По мнению президента, запущенная в его отношении процедура предназначена для того, чтобы «отобрать власть у людей, их голоса, их свободы», передает телеканал 360.
В конце сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента из-за телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы американский лидер настаивал, чтобы коллега возобновил расследование против Хантера Байдена — сына главного политического конкурента Трампа Джо Байдена. В беседе с «Национальной службой новостей» политолог Константин Блохин заявил, что цель импичмента — нанести имиджевый ущерб Трампу.