Девушка, которой муж отрубил кисти рук, выпустила книгу

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой муж из-за ревности отрубил кисти рук, выпустила книгу под названием «Счастлива без рук». По словам девушки, издание посвящено событиям, которые она пережила после инцидента и во время восстановления.
«Эта книга про меня, про мою жизнь до страшных событий, которые мне пришлось пережить, но в большей степени после них. Я хочу поблагодарить всех, кто мне помог и помогает, поддержать людей с ампутациями. <…> Возможно, моя книга побудит женщин, терпящих мужей-тиранов, уйти от них, пока не поздно», — приводит слова Грачевой сайт «Подмосковье сегодня».
Она добавила, что первоначальный тираж книги составит пять тысяч экземпляров. «Возможно, потом ее переиздадут в зависимости от продаж, посмотрим, как дальше пойдет», — предположила она.
Как писало «URA.RU», ранее Грачева опубликовала фотосессию в образе воительницы. В декабре муж девушки из-за ревности вывез ее в лес, отрубил ей кисти рук, а потом сам отвез в больницу и сдался полиции. Врачам удалось спасти кисть на левой руке, а на правой руке ей установили бионический протез.