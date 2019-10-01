Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала фотоссесию в необычном образе. Фотографии она разместила на своей странице в Instagram.
«Этот образ занял лидирующую позицию», — подписала Грачева серию снимков, где она предстала в образе современной воительницы. Автор фотосессии, фотограф Елена Сикорская рассказала, что в этой работе она хотела показать силу духа и женскую красоту, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
В декабре 2017 года муж Грачевой вывез ее в лес и отрубил топором кисти рук. После этого он сам отвез жену в больницу и сдался полиции. Врачам удалось спасти левую кисть пострадавшей, а вместо правой руке у нее теперь бионический протез. Грачева рассказала, что протез она получила за счет государства. После пережитой трагедии женщина продолжает жить полной жизнью: она пишет книгу и даже снялась в откровенной фотосессии.