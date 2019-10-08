Потенциальные кандидаты в депутаты Госдумы должны быть узнаваемыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация президента начала поиск потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва. Об этом рассказал источник, близкий к администрации президента.

«Предложения по составу потенциальных кандидатов подготовят внутриполитический блок Кремля, „Единая Россия“, Общероссийский народный фронт и регионы», — сообщает РБК. По словам источника, критерии отбора кандидатов в депутаты пока что носят общий характер.

У соискателей не должно быть судимостей и приводов в полицию, также они должны быть патриотами своей страны. Отмечается, что предпочтение будет отдано авторитетным и узнаваемым в разных аудиториях лицам. Потенциальные кандидаты не должны иметь связей с внесистемной оппозицией, в частности, с блогером Алексеем Навальным и его сторонниками и «Открытой Россией» Михаила Ходорковского.

Стать потенциальным кандидатом в депутаты Госдумы может человек любой профессии. Однако важно, чтобы он был узнаваем в общественной или профессиональной деятельности. Один из источников сообщил, что при составлении списка в Кремле, возможно, изучат, кто входил в состав доверенных лиц Владимира Путина во время президентской кампании 2018 года. Выборы депутатов в Госдуму запланированы на 2021 год.