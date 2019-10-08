Челябинское правительство получило документы на кандидатов в омбудсмены

Два человека выдвинулись кандидатами в уполномоченные по правам человека в Челябинской области. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона, соответствующие документы прислали председатель Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ и руководитель проекта «Школа призывника» Алексей Табалов.
«Консультации по кандидатам ведутся. Катанэ и Табалов — единственные, кто сами направили письма с просьбой рассмотреть их кандидатуры», — отметил собеседник. Он добавил, что новые «взрослы» и «детский» омбудсмены должны быть назначены до конца ноября.
Спикер Заксобрания области Владимир Мякуш подтвердил, что выбором омбудсмена занимается правительство области. «ЗСО рассмотрит кандидатуры, предложенные губернатором», — сказал он.
Уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова стала сенатором. Детский омбудсмен Ирина Буторина назначена министром социальных отношений области.