07 октября 2019

Челябинское правительство получило документы на кандидатов в омбудсмены

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗСО. Омбудсмены. Челябинск, павлова маргагита, буторина ирина
Маргарита Павлова (слева) и Ирина Буторина досрочно сложили полномочия и перешли на новую работуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два человека выдвинулись кандидатами в уполномоченные по правам человека в Челябинской области. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона, соответствующие документы прислали председатель Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ и руководитель проекта «Школа призывника» Алексей Табалов.

«Консультации по кандидатам ведутся. Катанэ и Табалов — единственные, кто сами направили письма с просьбой рассмотреть их кандидатуры», — отметил собеседник. Он добавил, что новые «взрослы» и «детский» омбудсмены должны быть назначены до конца ноября.

Спикер Заксобрания области Владимир Мякуш подтвердил, что выбором омбудсмена занимается правительство области. «ЗСО рассмотрит кандидатуры, предложенные губернатором», — сказал он.

Уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова стала сенатором. Детский омбудсмен Ирина Буторина назначена министром социальных отношений области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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