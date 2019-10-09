Комиссия решила судьбу родителей, бросивших детей под Тюменью

Дети содержались в антисанитарных условиях (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Дети, которых родители оставили одних в селе Нижняя Тавда (Тюменская область), останутся в семье. Такое решение 9 октября было принято на экстренном заседании местной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили «URA.RU» в департаменте соцразвития Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что причиной инцидента стал внутрисемейный конфликт, ранее родители неблагополучными не считались. «Семья поставлена на профилактический учет. В вопрос об ограничении или лишении родительских прав не стоял. Мы понимаем, что семью нужно сохранить, и приложим для этого все усилия. К счастью, у семьи имеются ресурсы для решения проблемы», — заявили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 5 октября бабушка двух детей (1 и 2 года) обнаружила своих внуков в пустом доме, в то время как их родители якобы ушли на день рождения. Дети содержались в антисанитарных условиях и были голодны. Женщина забрала детей к себе и вызвала полиция, которая привлекла родителей к административной ответственности.