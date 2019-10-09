08 октября 2019
07 октября 2019

Комиссия решила судьбу родителей, бросивших детей под Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Курганская область, мусор, грязь, пустые бутыли
Дети содержались в антисанитарных условиях (архивное фото)Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Дети, которых родители оставили одних в селе Нижняя Тавда (Тюменская область), останутся в семье. Такое решение 9 октября было принято на экстренном заседании местной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили «URA.RU» в департаменте соцразвития Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что причиной инцидента стал внутрисемейный конфликт, ранее родители неблагополучными не считались. «Семья поставлена на профилактический учет. В вопрос об ограничении или лишении родительских прав не стоял. Мы понимаем, что семью нужно сохранить, и приложим для этого все усилия. К счастью, у семьи имеются ресурсы для решения проблемы», — заявили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 5 октября бабушка двух детей (1 и 2 года) обнаружила своих внуков в пустом доме, в то время как их родители якобы ушли на день рождения. Дети содержались в антисанитарных условиях и были голодны. Женщина забрала детей к себе и вызвала полиция, которая привлекла родителей к административной ответственности.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...