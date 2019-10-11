Дмитрий Артюхов ответил на вопросы гостей форума Arctic circle Фото: Arctic circle

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил на форуме организации Arctic circle («Полярный круг») в Исландии. Об «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы округа.

«Сегодня мне приятно общаться с вами о Ямале — моем родном регионе, который расположен примерно в семи часах лёта отсюда», — отметил губернатор во время своего выступления. Глава Ямала выступал без переводчика. Он рассказал об энергетических возможностях округа, коренных народах, экологии, привел удивительные факты о регионе. «Я думаю, вы знаете озеро Байкал. Оно содержит в себе пятую часть всех мировых запасов пресной воды. Если сравнивать добычу газа на Ямале, то мы примерно добываем 25 тысяч таких озер», — отметил глава региона. Он также рассмешил собравшихся, рассказав, что на Ямале живут мировые чемпионы по пляжному волейболу.

В форуме участвовали губернаторы Чукотки и Ненецкого автономного округа Роман Копин и Александр Цыбульский. Однако на пленарной дискуссии Артюхов единственный из губернаторов выступал вместе с премьер-министрами Исландии, Финляндии и Гренландии. Глава Ямала также лично встретился с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном и главой Арктического совета Оулавюром Гримссоном.

Источник агентства сообщил, что Артюхов приехал также посмотреть, как живут люди в Исландии. «Его интересует комфортная среда, как устроены социальные объекты, в том числе в области образования», — отмечает собеседник.

Мероприятие проходит с 9 по 13 октября. «Полярный круг» — организация, призванная содействовать диалогу между странами, заинтересованными в решении проблем Арктики.

Фото: Arctic circle