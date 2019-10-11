Депутату ответили в Instagram, как «похорошела» Пермь при новом губернаторе

Депутат Пермской городской думы Михаил Бесфамильный оценил московский опыт Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки раскритиковали текущее благоустройство города в комментариях к посту депутата городской думы Михаила Бесфамильного в Instagram. Он написал, что город становится лучше благодаря губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«Нужно отметить, что за последние два года подход к благоустройству и применению материалов качественно вырос. Однозначно московский опыт губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова и его желание не опускать планку положительно влияет на реализацию проектов на территории города Перми», — написал в Instagram Бесфамильный.

Пермяки тут же отреагировали на данный пост и высказали свое мнение. «Чуть от смеха не порвало. Столько несовместимых слов в одном предложении», — написал пользователь dstrv, «Не заметила, город разваливается, на фоне Екатеринбурга Пермь — грязная дыра», — добавила dary.ved. «Не согласен с вами, Михаил. За последние два года чиновники догоняют тот провал, который сами образовали. Позволите вопрос: а губернатор что привез из Москвы? Плитку, рельсы, асфальт, чернозем и прочее?» — уточняет пользователь easavchuk.