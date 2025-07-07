Топ высокооплачиваемых вакансий для рабочих из Перми

Пермяков зовут работать вахтой за 460 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают отделочнику, сообщили URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Отделочнику из Перми готовы платить от 460 000 рублей за вахту. Высокие зарплаты также предлагают инженеру по заканчиванию скважин (от 340 000 рублей), слесарю КИПиА (от 240 000 рублей) и электрогазосварщику НАКС СК (от 230 000 рублей)», — рассказали URA.RU в hh.ru.
От 200 000 рублей могут зарабатывать бурильщик, оператор станков с ЧПУ и водитель-экспедитор. В топе по зарплате также оказались вакансии монтажника сантехнических систем (от 190 000 до 380 000 рублей), шлифовщика (от 187 000 рублей) и водителя категории Е (от 145 000 до 174 000 рублей).
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