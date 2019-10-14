Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начнет рабочую неделю с вручения наград работникам УГМК. Оно, как следует из графика главы региона, пройдет в понедельник, 14 октября, после традиционного оперативного совещания.
«Евгений Владимирович намерен лично поучаствовать в сегодняшних мероприятиях, несмотря на бессонную ночь. Губернатор тщательно следил за ходом опроса, ждал промежуточных итогов», — объяснил источник в обладминистрации.
Завершится первый рабочий день главы региона совещанием по видео-конференц-связи с участием премьера РФ Дмитрия Медведева. Тема совещания пока не анонсировалась.
Уже во вторник Евгений Куйвашев встретит в Екатеринбурге министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Федеральный чиновник станет первым в целом пуле коллег, которые уже в среду приедут в Екатеринбург на форум «Дорога 2019». Здесь ждут ждут не только лично премьера Медведева, но и министра экономики Максима Орешкина, вице-премьера Максима Акимова и руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка.
В четверг свердловский губернатор проведет заседание регионального правительства и прием сообщества предпринимателей «Опора России». Уже в пятницу глава региона уедет в Москву для встречи с руководством федеральных ведомств.