13 октября 2019
12 октября 2019

У губернатора Куйвашева была бессонная ночь. А впереди — половина недели с федералами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев до глубокой ночи ждал первых результатов опроса по месту размещения храмаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начнет рабочую неделю с вручения наград работникам УГМК. Оно, как следует из графика главы региона, пройдет в понедельник, 14 октября, после традиционного оперативного совещания.

«Евгений Владимирович намерен лично поучаствовать в сегодняшних мероприятиях, несмотря на бессонную ночь. Губернатор тщательно следил за ходом опроса, ждал промежуточных итогов», — объяснил источник в обладминистрации.

Завершится первый рабочий день главы региона совещанием по видео-конференц-связи с участием премьера РФ Дмитрия Медведева. Тема совещания пока не анонсировалась.

Уже во вторник Евгений Куйвашев встретит в Екатеринбурге министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Федеральный чиновник станет первым в целом пуле коллег, которые уже в среду приедут в Екатеринбург на форум «Дорога 2019». Здесь ждут ждут не только лично премьера Медведева, но и министра экономики Максима Орешкина, вице-премьера Максима Акимова и руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка.

В четверг свердловский губернатор проведет заседание регионального правительства и прием сообщества предпринимателей «Опора России». Уже в пятницу глава региона уедет в Москву для встречи с руководством федеральных ведомств.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...