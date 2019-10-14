Мэра из ХМАО вызвали на допрос в Екатеринбург

Сергея Дегтярева ждут на допросе в 4 управлении ГСУ СК РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева вызвали на допрос в четвертое управление ГСУ СК РФ, которое дислоцируется в Екатеринбурге, по уголовному делу против его советника Максима Виера. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На прошлой неделе следственная группа работала в Нефтеюганске. Они допрашивали чиновников администрации, проводили следственные действия в межрайонной прокуратуре. Дегтярев в это время находился в Ханты-Мансийске в командировке. Так что теперь уже его вызывают в Екатеринбург, где и находится четвертое управление», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что мэр Нефтеюганска проходит по уголовному делу свидетелем. А Виер же после предъявления обвинения находится на больничном. Дозвониться до нефтеюганских чиновников журналисту агентства не удалось.

Источник «URA.RU» в силовых структурах сообщил, что в состав следственной группы вошли пять следователей по особо важным делам. «Резонансное ДТП с участием юных спортсменов из Нефтеюганска расследовало меньшее количество следователей. Хотя в этом деле санкции статьи даже предполагают лишения свободы», — резюмировал инсайдер. Дозвониться до официального представителя следственного комитета РФ Светланы Петренко не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало о возбуждении против Виера уголовного дела за фальсификацию доказательств при увольнении заместителя мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды. В рамках расследования обыски прошли даже в здании Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.