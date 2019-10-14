Тюменский педагог, избивший учеников, собрался судиться со школой

Учитель ОБЖ Виктор Садлинский будет обжаловать свое увольнение через суд Фото: Илья Московец © URA.RU

Учитель ОБЖ Виктор Садлинский, который избил и обматерил школьников время урока, будет обжаловать свое увольнение через суд. Об этом сообщается в группе «Виктор Садлинский, мы с тобой!» в социальной сети «ВКонтакте».

Учителю выдали на руки трудовую книжку с отметкой об увольнении по статье 336 ТК РФ (применение насильственных методов воспитания — прим. ред.). В поддержку Садлинского выступили несколько юристов, а также областной профсоюз работников образования. В паблике также опубликован проект письма в адрес министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе главы Тюменского района не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

10 октября в соцсетях появилось видео, на котором учитель ОБЖ толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По решению районных властей Садлинский был уволен из Боровской школы. На следующий день школьники устроили пикет в защиту учителя. Также на сайте change.org была создана петиция, призывающая областные власти вернуть педагога на работу. Данный инцидент не обошел стороной и губернатор Тюменской области Александр Моор. На своих страницах в соцсетях он заявил, что насилие над детьми недопустимо.