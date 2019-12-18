Пермская школа бокса «Патриот Юниор», расположенная в поселке Новые Ляды Пермского края, осталась без помещения. О проблеме на площадке Facebook рассказал депутат законодательного собрания Прикамья Олег Постников. Он отметил, что проблему обещали решить в мэрии Перми, но «ситуация не изменилась».
«Вариант размещения в техно-школе имени летчика-космонавта Савиных для проведения тренировок оказался не подходящим для сотни школьников и их родителей. Свободное время для тренировок есть только поздно вечером. А меж тем, учащиеся школы бокса вынуждены тренироваться на улице, и, все-таки выигрывать», — написал Постников, отметив, что дети занимаются бесплатно, а уроки проводят тренеры-энтузиасты.
По словам депутата более 300 родителей собрали подписи с обращением предусмотреть в бюджете Перми строительство отдельного здания или выделения помещения для нормального функционирования школы бокса. Он также указал, что «ситуация будет доведена до председателя комитета по делам молодежи, туризма и спорта при Госдуме Михаила Дегтярева».
На странице Федерации бокса Прикамья в соцсетях сообщается, что «Патриот Юниор» остался без помещения, принадлежащего предприятию «Протон-ПМ», в ноябре 2018 года. По словам тренера Льва Фомина, детей приходится возить на тренировку на своих машинах в другой район города.
В пресс-службе министерства спорта Пермского края «URA.RU» сообщили, что в помещении, которое занимала школа бокса, идет ремонт. «На период проведения ремонта занятия проводятся в Доме бокса „Спартак“, расположенном на улице Вавилова, 8 в Дзержинском районе», — уточнили в минспорта Прикамья. В пресс-службе мэрии Перми пояснили, что прокомментируют данную информацию позже.