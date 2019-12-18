17 декабря 2019
16 декабря 2019
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Детская школа бокса в Перми осталась без помещения для занятий. «Тренируются на улице»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, бокс, манекен для бокса
Школу бокса в Перми оставили без помещенияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермская школа бокса «Патриот Юниор», расположенная в поселке Новые Ляды Пермского края, осталась без помещения. О проблеме на площадке Facebook рассказал депутат законодательного собрания Прикамья Олег Постников. Он отметил, что проблему обещали решить в мэрии Перми, но «ситуация не изменилась».

«Вариант размещения в техно-школе имени летчика-космонавта Савиных для проведения тренировок оказался не подходящим для сотни школьников и их родителей. Свободное время для тренировок есть только поздно вечером. А меж тем, учащиеся школы бокса вынуждены тренироваться на улице, и, все-таки выигрывать», — написал Постников, отметив, что дети занимаются бесплатно, а уроки проводят тренеры-энтузиасты.

По словам депутата более 300 родителей собрали подписи с обращением предусмотреть в бюджете Перми строительство отдельного здания или выделения помещения для нормального функционирования школы бокса. Он также указал, что «ситуация будет доведена до председателя комитета по делам молодежи, туризма и спорта при Госдуме Михаила Дегтярева».

На странице Федерации бокса Прикамья в соцсетях сообщается, что «Патриот Юниор» остался без помещения, принадлежащего предприятию «Протон-ПМ», в ноябре 2018 года. По словам тренера Льва Фомина, детей приходится возить на тренировку на своих машинах в другой район города.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края «URA.RU» сообщили, что в помещении, которое занимала школа бокса, идет ремонт. «На период проведения ремонта занятия проводятся в Доме бокса „Спартак“, расположенном на улице Вавилова, 8 в Дзержинском районе», — уточнили в минспорта Прикамья. В пресс-службе мэрии Перми пояснили, что прокомментируют данную информацию позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
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