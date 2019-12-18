Самолет Utair аварийно приземлился в Сургуте

В Сургуте авраийно приземлился самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в Сургуте. Об этом информирует источник «URA.RU», знакомый с деталями инцидента.

«15 декабря уход на второй круг совершил Boeing 737-500 VP-BXQ при посадке в аэропорту Сургута по причине невыпуска закрылок», — сообщает инсайдер. Отмечается, что аэродромные службы были подняты по тревоге, однако посадка прошла успешно. Самолет приземлился в 12:43 по местному времени.

«Utair опровергает информацию об аварийной посадке Boeing 737-500 в Сургуте 15 декабря. Посадка штатная, перед посадкой самолет уходил на второй круг по требованиям безопасности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании.

«URA.RU» направило официальный запрос в пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. «По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК России доследственная проверка не проводится», — пояснили в пресс-службе ведомства.