Путин на Кавказе пошутил про колбасу и улиток. ВИДЕО

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Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, смех, портрет, путин владимир
Владимир Путин пошутил про улитокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, которого привлекла колбаса на выставке сельхозпродукции в Адыгее.

Путин слушал отчет, но обратил внимание, что Устинов рассматривает мясной продукт: «Колбасу положите», — обернувшись, пошутил президент. «Верни колбасу, я все прощу», — цитирует российского лидера RT.

Позже президент России начал встречу с представителями общественности и работниками сельского хозяйства. Он отметил, что улитки являются хорошим питательным продуктов. Один из фермеров, в свою очередь, добавил, что улитки — самый сильный афродизиак. «Мужики, слышали, мужики? Все на улиток! И решим заодно демографическую проблему», — пошутил Путин и получил шквал аплодисментов.

Сегодня, 23 декабря, Путин торжественно открыл железнодорожную часть Крымского моста. Затем, на поезде из Крыма он совершил рабочую поездку на Кавказ, напоминает агентство Nation News.

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