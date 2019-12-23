Президент России Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, которого привлекла колбаса на выставке сельхозпродукции в Адыгее.
Путин слушал отчет, но обратил внимание, что Устинов рассматривает мясной продукт: «Колбасу положите», — обернувшись, пошутил президент. «Верни колбасу, я все прощу», — цитирует российского лидера RT.
Позже президент России начал встречу с представителями общественности и работниками сельского хозяйства. Он отметил, что улитки являются хорошим питательным продуктов. Один из фермеров, в свою очередь, добавил, что улитки — самый сильный афродизиак. «Мужики, слышали, мужики? Все на улиток! И решим заодно демографическую проблему», — пошутил Путин и получил шквал аплодисментов.
Сегодня, 23 декабря, Путин торжественно открыл железнодорожную часть Крымского моста. Затем, на поезде из Крыма он совершил рабочую поездку на Кавказ, напоминает агентство Nation News.