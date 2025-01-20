У российского «Райффайзенбанка» отсудили почти 200 млрд рублей

Компания МКАО «Распериа трейдинг лимитед», совладелец австрийского концерна Strabag, выиграла суд против Райффайзенбанка и его акционеров, получив компенсацию в размере 195 млрд рублей. Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск компании. Об этом сообщает издание «Ведомости».
«МКАО „Распериа трейдинг лимитед“, которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag, отсудило 195 млрд рублей у российского Райффайзенбанка, Strabag и восьми его иностранных акционеров. 20 января Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск „Распериа“», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвокатов.
Основная причина конфликта между сторонами заключается в нарушении корпоративных прав «Распериа» в отношении австрийского строительного концерна Strabag. Компания утверждала, что ей были препятствованы права на участие в собраниях акционеров, на номинирование членов наблюдательного совета, а также возникли проблемы с невыплатой дивидендов и размытие ее доли в Strabag. Эти действия, по мнению «Распериа», привели к утрате акций и причинению значительного ущерба, что стало причиной иска и судебного разбирательства.
Райффайзенбанк пытался отменить дело, утверждая, что он не имеет прямой связи с проблемами «Распериа». Судебное разбирательство касалось также отказа от сделки по покупке акций Strabag, что привело к конфликту между сторонами.
Ранее URA.RU сообщало, что Райффайзенбанк столкнулся с массовым уходом вкладчиков. Сумма средств физических лиц на депозитах в Райффайзенбанке снизилась до 867,1 миллиона рублей, что значительно ниже прежних 41 миллиарда рублей до введения санкций. В мае 2024 года вкладчики вывели средства, оставив только 12,7 миллиарда рублей. Райффайзенбанк объявил о своем уходе с российского рынка и планирует продать 60% активов, частично, а не полностью.
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