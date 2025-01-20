Губерниев пообещал в стиле Трампа победить Вяльбе на выборах в ФЛГР

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что готов составить конкуренцию лыжнице Елене Вяльбе на выборах главы Федерации лыжных гонок России и одержать победу. Он отметил, что сделает это в стиле 47-го президента США Дональда Трампа.
«Я как твердый член Федерации лыжных гонок Вологодской области могу баллотироваться на пост руководителя ФЛГР! И если соберусь выдвигаться, уверенно, в стиле Трампа, одержу сокрушительную победу!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.
Сообщение комментатора последовало за инаугурацией Трампа, после которой американский лидер пообещал создать самую мощную армию в мире, стать миротворцем и дать начало золотому веку США. В ходе своего выступления президент Штатов ни разу не упомянул Украину или Россию. Подробнее о том, что пообещал Трамп в своей первой речи в статусе 47-го главы США, — в материале URA.RU.
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