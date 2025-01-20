20 января 2025

Гусев заявил об атаке беспилотников ВСУ на нефтебазу под Воронежем

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Гусев заявил, что пострадавших из-за атаки дронов нет
Гусев заявил, что пострадавших из-за атаки дронов нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с помощью беспилотников напали на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области. Воздушные цели были уничтожены и подавлены, но их осколки упали на территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — заявил Гусев в своем telegram-канале.

По информации, распространенной главой региона, пострадавших нет, а пожарные и оперативные службы работают на месте происшествия. Гусев также подчеркнул, что угрозы для мирного населения нет, несмотря на сохраняющуюся опасность атаки БПЛА в Воронежской области.

Ранее telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщал о том, что ВСУ атаковали главный город Лискинского района в Воронежской области. Ранее беспилотники уже атаковали нефтебазу в этом районе. Тогда Украина применила для атаки более 10 летательных аппаратов.

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ВСУ с помощью беспилотников напали на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области. Воздушные цели были уничтожены и подавлены, но их осколки упали на территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — заявил Гусев в своем telegram-канале. По информации, распространенной главой региона, пострадавших нет, а пожарные и оперативные службы работают на месте происшествия. Гусев также подчеркнул, что угрозы для мирного населения нет, несмотря на сохраняющуюся опасность атаки БПЛА в Воронежской области. Ранее telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщал о том, что ВСУ атаковали главный город Лискинского района в Воронежской области. Ранее беспилотники уже атаковали нефтебазу в этом районе. Тогда Украина применила для атаки более 10 летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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