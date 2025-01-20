Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала остановить конфликт на Украине. Она также затребовала отведения российских войск. Однако она проигнорировала тот факт, что мир на Украине возможет только после переговоров, которые запретил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит конфликт и войска смогут наконец отступить», — передает слова Бербок издание N-tv. Также она подчеркнула ответственность Германии как крупнейшей страны Европы за обеспечение мира.
Кремль не раз говорил, что открыт к переговорам. Однако им сопротивляется Запад и сам Киев. Глава МИД РФ Серей Лавров отметил, что западные страны использует боевые действия для своих геополитических целей. Аналитики утверждали, что Владимир Зеленский мог остановить конфликт в самом начале спецоперации, но отказался от договоренностей после давления со стороны Запада, передает Pravda.Ru.
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