Мужчина открыл огонь в ТЦ на юго-востоке Москвы

В московском торговом центре на улице Зеленодольская мужчина открыл огонь из травматического оружия после конфликта с другим посетителем здания. Об этом сообщила прокуратора города и отметила, что контролирует установление обстоятельств инцидента.
«По предварительным данным, в торговом центре на ул. Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь. На месте продолжают работу правоохранительные органы.
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