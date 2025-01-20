20 января 2025

Мужчина открыл огонь в ТЦ на юго-востоке Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, мужчина открыл стрельбу из травматического оружия
Предположительно, мужчина открыл стрельбу из травматического оружия Фото:

В московском торговом центре на улице Зеленодольская мужчина открыл огонь из травматического оружия после конфликта с другим посетителем здания. Об этом сообщила прокуратора города и отметила, что контролирует установление обстоятельств инцидента.

«По предварительным данным, в торговом центре на ул. Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь. На месте продолжают работу правоохранительные органы.

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В московском торговом центре на улице Зеленодольская мужчина открыл огонь из травматического оружия после конфликта с другим посетителем здания. Об этом сообщила прокуратора города и отметила, что контролирует установление обстоятельств инцидента. «По предварительным данным, в торговом центре на ул. Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них применил, предположительно, травматическое оружие», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь. На месте продолжают работу правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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