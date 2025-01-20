Российский лидер Владимир Путин выразил готовность к проведению переговоров с администрацией нового президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он уточнил, что целью разговора должен стать долгосрочный мир в регионе. Главное о спецоперации на Украине к 20 января — в материале URA.RU.
Путин заявил о готовности провести переговоры по Украине с администрацией Трампа
Сегодня на совещании с членами Совета Безопасности Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Он отметил, что целью должно быть не временное прекращение огня, а установление долговременного мира с учетом законных интересов всех народов региона.
Медик отряда «Каштан» спас жизнь 300 бойцам в Курской области
Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота спас жизнь более 300 раненым военнослужащим РФ с начала вторжения ВСУ в Курскую область. Он отметил, что ни один человек не погиб на его руках. Сирота стабилизирует состояние раненых с помощью капельниц, уколов и жгутов, отправляя их на хирургическое лечение. Ранее он работал инженером, но благодаря семейной традиции военных врачей быстро овладел медицинскими навыками и все раненые, даже в критическом состоянии, выживали.
ВСУ подло убили мирного жителя в Селидово, который хотел им помочь
Бойцы ВСУ застрелили мужчину в Селидово (ДНР), когда он открыл им дверь в подъезд. Соседи утверждают, что следы крови остались на месте. Также было найдено еще одно тело мужчины со связанными ногами в соседнем здании, которое пролежало с конца октября. Он, по данным источника, погиб от осколочных ранений.
Кадыров сообщил об уничтожении подразделения ВСУ на запорожском направлении
Бойцы батальона «Восток — Ахмат» в ходе воздушной разведки уничтожили подразделение ВСУ на запорожском направлении, сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. Он отметил, что противник планировал смену позиций, но вместо этого столкнулся с серьезным поражением. Кадыров поблагодарил бойцов под командованием Вахи Хамбулатова за успешные действия.
Боец ВС РФ лег на брошенную гранату для спасения сослуживцев в Курской области
Российский военный с позывным Мирон накрыл собой брошенную противником гранату, чтобы спасти товарищей, сообщил командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник. Он отметил, что во время освобождения села противник подошел близко и начал закидывать гранаты. Мирон, рискуя жизнью, защитил раненых. Боец представлен к высокой госнаграде.
Бойцы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Группировка «Север» сорвала ротацию украинских войск в Харьковской области, ударив FPV-дроном по бронемашине «Козак», сообщили в Минобороны РФ. Военные разведчики обнаружили машину, перевозившую боевиков, и приняли решение об огневом воздействии. Цель была уничтожена, что сорвало ротацию личного состава противника.
ВСУ ведут активное сопротивление в районе Плехово
Боевые действия продолжаются в районе Плехово (Курская область), где украинские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Село было освобождено российскими военными около месяца назад, но обстановка остается напряженной: слышны взрывы и видны следы разрушений. Украинские дроны продолжают контролировать небо, а артиллерия бомбит территорию. В Плехово остались тела убитых украинских солдат, которых их командование не забирает. Российские военные работают над тем, чтобы избежать жертв среди гражданских, используя высокоточное оружие, передает Пятый канал.
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