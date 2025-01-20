20 января 2025

Сотни россиян застряли в аэропорту на популярном курорте

Mash: около 250 россиян застряли в аэропорту на Кубе из-за поломки в самолете
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне не могут вылететь из Гаваны с 9 утра, пишет Mash
Россияне не могут вылететь из Гаваны с 9 утра, пишет Mash Фото:

В аэропорту столицы Кубы застряли около 250 россиян, которые не могут вылететь в Москву больше семи часов. Об этом сообщил telegram-канал Mash и отметил, что возможной причиной является сломанная турбина у самолета Boeng 777-31h.

«Около 250 россиян застряли в аэропорту кубинской Гаваны. Как стало известно Mash, они не могут вылететь с Острова Свободы в Москву больше семи часов. Предварительно, из-за сломанной турбины Boeing 777-31h», — говорится в публикации канала.

Отмечается, что рейс россиян должен был отправиться в девять утра. Но через четыре часа после посадки в самолет их вывели без объяснения причин. Очевидцы сообщили, что видели механиков, работающих с турбиной самолета.

URA.RU направило запрос в Росавиацию по теме публикации. Ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, жители одного из регионов России стали скупать путевки на Кубу из-за особых экскурсий. Так, туроператоры Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись с возросшим спросом летом 2024 года.

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В аэропорту столицы Кубы застряли около 250 россиян, которые не могут вылететь в Москву больше семи часов. Об этом сообщил telegram-канал Mash и отметил, что возможной причиной является сломанная турбина у самолета Boeng 777-31h. «Около 250 россиян застряли в аэропорту кубинской Гаваны. Как стало известно Mash, они не могут вылететь с Острова Свободы в Москву больше семи часов. Предварительно, из-за сломанной турбины Boeing 777-31h», — говорится в публикации канала. Отмечается, что рейс россиян должен был отправиться в девять утра. Но через четыре часа после посадки в самолет их вывели без объяснения причин. Очевидцы сообщили, что видели механиков, работающих с турбиной самолета. URA.RU направило запрос в Росавиацию по теме публикации. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, жители одного из регионов России стали скупать путевки на Кубу из-за особых экскурсий. Так, туроператоры Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись с возросшим спросом летом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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