Сотни россиян застряли в аэропорту на популярном курорте

В аэропорту столицы Кубы застряли около 250 россиян, которые не могут вылететь в Москву больше семи часов. Об этом сообщил telegram-канал Mash и отметил, что возможной причиной является сломанная турбина у самолета Boeng 777-31h.
«Около 250 россиян застряли в аэропорту кубинской Гаваны. Как стало известно Mash, они не могут вылететь с Острова Свободы в Москву больше семи часов. Предварительно, из-за сломанной турбины Boeing 777-31h», — говорится в публикации канала.
Отмечается, что рейс россиян должен был отправиться в девять утра. Но через четыре часа после посадки в самолет их вывели без объяснения причин. Очевидцы сообщили, что видели механиков, работающих с турбиной самолета.
URA.RU направило запрос в Росавиацию по теме публикации. Ответ ожидается.
Как ранее писало агентство, жители одного из регионов России стали скупать путевки на Кубу из-за особых экскурсий. Так, туроператоры Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись с возросшим спросом летом 2024 года.
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