Разработчик самолета Superjet придумал способ предотвратить катастрофы

Разработчик самолета Superjet 100 ПАО «Яковлев» после катастрофы с воздушным судном авиакомпании «Газпром авиа» 12 июля под Коломной выпустил сервисный бюллетень для техников. Он направлен на предотвращение неправильного монтажа датчиков угла атаки (ДУА), что и стало одной из причин последней катастрофы.
«Производитель Superjet 100 разработал инструкции по контролю установки датчиков угла атаки для техников и рекомендации для пилотов по распознаванию ошибочных показаний для предотвращения аварийных ситуаций. Конструкция иностранных датчиков угла атаки фирмы Thales не изменится, зато на их крепежи нанесут несмываемые метки для исключения неправильной установки», — пишут «Известия».
Кроме того, производитель самолета подготовил информационное письмо для авиакомпаний, в котором разъясняется поведение лайнера при неправильной установке двух и более датчиков. Росавиация потребовала от эксплуатантов принять данные меры безопасности, чтобы предотвратить будущие катастрофы.
На прошлой неделе самолет SSJ-100 выполнил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стала поломка системы кондиционирования на борту.
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