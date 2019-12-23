Чиновников мэрии Екатеринбурга лишили принтеров

Сегодня из кабинетов мэрии вынесли принтеры, который администрация брала в аренду Фото: Александр Константинов © URA.RU

Администрация Екатеринбурга прекратила сотрудничество с компанией «Юнит», у которой городская администрация закупала принтеры. Как рассказали источники «URA.RU» в мэрии, сегодня сотрудники департамента информатизации вынесли из кабинетов технику, во многие кабинеты новая пока не поступила.

«Сегодня видел, как из кабинетов выносили принтеры», — рассказал собеседник агентства. По словам другого сотрудника мэрии, из-за этого у некоторых отделов возникли проблемы с документооборотом. «Раньше брали [принтеры] в аренду у компании „Юнит“, сейчас договор расторгли и закупим свои [принтеры]», — поделился источник.

По какой схеме будет закуплена новая техника, пока неясно — неизвестно, о каком количестве новых принтеров идет речь и, следовательно, требуется ли проводить сделку через портал госзакупок.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что во многие кабинеты сегодня же принесли другие принтеры. «Это [замена техники] носит плановый характер», — заявила представитель администрации Виктория Мкртчян. «Администрация отказалась от аренды оргтехники, и теперь будет пользоваться своей. У нас есть запасы [техники], мы этот вопрос решили, проработали вопрос по закупке новых принтеров», — сообщил «URA.RU» другой представитель городской команды. При этом собеседник агентства не смог объяснить, зачем администрация брала технику в аренду, если у нее в «запасе» была своя.

На момент публикации получить комментарий компании «Юнит» не удалось — на предприятии не ответили на звонки корреспондента.