Уральский миллиардер запускает шоу на федеральном канале

Для своего онлайн-проекта глава РМК Игорь Алтушкин отобрал 50 стартаперов из 450 заявок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шоу мецената, председателя совета директоров «Русской медной компании» (РМК) Игоря Алтушкина, в котором молодые уральские предприниматели запускают свое дело и борются за стартовый капитал, в 2020 году выйдет на федеральном канале. Премьера проекта состоится 4 января на РБК.

В рамках телеэфира будут показаны как новые серии шоу «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса», так и серии с предыдущих этапов проекта. «Наблюдать за тем, как идут дела предприимчивых уральцев, узнать, какие советы им дают наставники и кто из стартаперов получит деньги на развитие своего дела, можно будет по будням в 15:00 и по выходным с 13:00. В эфир попадут все девять серий», — пояснили «URA.RU» организаторы проекта.

На этапе запуска шоу организаторы получили 450 заявок. Участники, прошедшие отбор, получили первые гранты в размере 200 тысяч рублей на разработку продукта. В шоу участвуют предприниматели от 18 до 30 лет, которые мечтают открыть свое дело. Тому, кто пройдет все этапы и предложит лучший проект, в финале достанется два миллиона рублей.