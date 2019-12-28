Украина пошла на мировую с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с «Газпромом» и урегулирование претензий антимонопольного комитета к российской компании на сумму 7,4 млрд долларов.
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО „Газпром“ к государству Украина», — говорится в распоряжении украинского премьер-министра Алексея Гончарука, опубликованном на сайте кабмина. От Киева документ уполномочен подписать министр юстиции Денис Малюська. Соглашение избавит «Газпром» от всех исков со стороны Украины, пишет агентство Nation News.
Ранее Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе подписания межправительственного протокола договорились заключить мировое соглашение. Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщал, что документ будет подписан 29 декабря. После этого с имущества «Газпрома» в Европе снимут все аресты. До этого «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда, напоминает телеканал 360.