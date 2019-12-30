СМИ: Басков собирается выкупить квартиру Киркорова через подставных лиц

Так певец собирается насолить своему сопернику по сцене, сообщают СМИ Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия»

Народный артист России, певец Николай Басков рассказал о своем желании выкупить квартиру Филиппа Киркорова, которую ранее выставил на торги московский суд. При этом Басков намеревается сделать это через третьих лиц втайне от самого исполнителя.

В перерыве между съемками новогоднего концерта «Песня года» певец якобы позвонил своему знакомому, которого попросил помочь ему в покупке квартиры Киркорова. «Найди какую-нибудь фирму, чтобы уши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу», — приводит телефонный разговор Баскова издание «Дни.ру». Из этой беседы также следовало, что после приобретения квартиры певец собирается пригласить Киркорова на свое новоселье, чтобы разозлить своего соперника по сцене.

Ранее сайт Life.ru передавал, что Таганский районный суд Москвы выставил на продажу квартиру Киркорова. Тем самым суд удовлетворил иск латвийского банка, которому певец задолжал 779 тысяч евро по кредитному договору.