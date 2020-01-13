Суд затормозил иск «Уральских пельменей» к экс-директору команды

Артисты требовали от Сергея Нетиевского вернуть миллион рублей Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Свердловский арбитражный суд оставил без движения иск коллектива «Уральских пельменей» к их экс-директору Сергею Нетиевскому. Согласно картотеке арбитражных дел, представители истцов не представили копии дипломов о высшем юридическом образовании, что считается нарушением.

Заявление было подано в суд 27 декабря. Коллектив «Уральских пельменей» обвинил Нетиевского в получении средств за организацию несуществующего концерта в Екатеринбурге. Сумма требований составила чуть больше 1 миллиона рублей. Истцами выступили юмористы Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин, Александр Калугин, Дмитрий Соколов, Александр Попов, Сергей Исаев, Максим Ярица и Вячеслав Мясников. Теперь артистам необходимо устранить указанные недостатки до 31 декабря, иначе иск будет отклонен.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Сам Нетиевский считает, что очередной судебный иск от нынешнего главы юмористического коллектива Олега Орлова — попытка смешать его с грязью.