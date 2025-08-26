Свердловские оппозиционеры заручатся поддержкой покровителей перед выборами, но не все

Кандидаты в губернаторы Свердловской области от оппозиционных партий надеются на публичные встречи с лидерами в Екатеринбурге перед выборами. В начале сентября ожидаются визиты первого зампредседателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина и председателя партии «Новые люди», депутата Госдумы РФ Алексея Нечаева.
«Юрий Афонин оценит, как идет избирательная кампания», — поделился с URA.RU депутат заксобрания от КПРФ, кандидат в губернаторы Александр Ивачев. Визит планируется в первых числах сентября.
Представители «Новых людей» рассказали корреспонденту, что 4 сентября в Екатеринбурге ждут Нечаева. Он уже приезжал в уральскую столицу в апреле и тогда, в частности, обсуждал с врио губернатора Денисом Паслером его соперника на досрочных выборах губернатора от «Новых людей» — им стал 29-летний депутат заксобрания Рант Краев. В июне поддержать Краева прилетал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Еще один участник губернаторской гонки Александр Каптюг (ЛДПР) заявил корреспонденту, что что приезд председателя партии Леонида Слуцкого «возможен 50 на 50 процентов». Под него уже готова программа, однако ясности, получится ли состыковать рабочий график Слуцкого, пока нет.
Депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») сказал, визит председателя партии Сергея Миронова на Урал планируется. Однако подробности раскрывать не стал. «Давайте подержим интригу», — отметил он.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. С 26 марта врио главы региона является Денис Паслер. В мае у него также состоялась встреча с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. В апреле Паслер обсуждал работу над партийными проектами ЕР в Свердловской области с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым.
