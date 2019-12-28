«Уральские пельмени» обвинили Нетиевского в организации несуществующего концерта

Артисты требуют от Сергея Нетиевского вернуть миллион рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Коллектив «Уральских пельменей» обвинил своего экс-директора Сергея Нетиевского в получении миллиона рублей за организацию несуществующего концерта в Екатеринбурге. Нынешний руководитель команды Евгений Орлов сообщил «URA.RU», что артисты обратились в Свердловский арбитражный суд с иском о взыскании средств.

«Во время проверки был выявлен факт перечисления Нетиевским, тогда еще директором общего юрлица, миллиона рублей на свое ИП. Деньги были переведены за организацию концерта „Корпорация морсов“ в Екатеринбурге, которого на самом деле не было, — сказал „URA.RU“ Орлов. — По данному факту два месяца назад нами также было подано заявление в полицию. Но, столкнувшись с затягиванем проверок по нашим ранним заявлениям, мы решили, что лучше взыскать деньги через суд, чтобы не пропустить срок давности».

Согласно картотеке арбитражных дел, заявление было подано в суд 27 декабря. Истцами выступили юмористы Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Александр Калугин, Александр Попов, Максим Ярица, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников.

Сергей Нетиевский сообщил «URA.RU», что его адвокаты еще не знакомились «со всеми „новогодними подарками“ от „Пельменей“». «Директора коллектива Орлова Евгения бросает из стороны в сторону. Они то подают иски, то забирают их, и им отказывают в суде. Это очередная попытка нападения Орлова под прикрытием коллектива и бренда на мои компании с целью воздействовать на меня через суды и СМИ, чтобы я отказался от своих требований к нему», — заявил Нетиевский.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Артисты пытались вести переговоры о мире, но пока «пельменям» удалось достичь договоренностей только с партнерами Нетиевского из «ВБД Групп».