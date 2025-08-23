ВСУ обзавелись бригадой иностранных наемников

РИАН: у ВСУ появилось новое подразделение латиноамериканских наемников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранные наемники, вступившие в ВСУ, называют себя «Специальной латинской бригадой»
Иностранные наемники, вступившие в ВСУ, называют себя «Специальной латинской бригадой» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) было сформировано новое подразделение, состоящее из латиноамериканских наемников, получившее название «Специальная латинская бригада» (СЛБ). Об этом пишет РИА Новости (РИАН).

«Специальная латинская бригада — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканским и испаноговорящим личным составом», — сказано в описании данного подразделения в соцсети X. Информацию об этом публикует РИАН.

Одна из вариаций эмблемы СЛБ включает в себя наименования подразделения на английском и украинском языках, а также изображения орла, выполненного в цветовой гамме украинского национального флага, и совы. Между тем, на страницах в социальных сетях перуанского наемника Хулио Сесара Сосы Дюрана, который ранее был заочно приговорен российским судом к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Курской области в составе ВСУ, представлена версия логотипа бригады, дополненная флагами одиннадцати государств Южной Америки и Мексики.

Ранее вблизи Владимировки в ДНР были замечены польские наемники. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о штурмовиках. Также отмечается, что российские военнослужащие слышали польскую речь в районе этого населенного пункт, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) было сформировано новое подразделение, состоящее из латиноамериканских наемников, получившее название «Специальная латинская бригада» (СЛБ). Об этом пишет РИА Новости (РИАН). «Специальная латинская бригада — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканским и испаноговорящим личным составом», — сказано в описании данного подразделения в соцсети X. Информацию об этом публикует РИАН. Одна из вариаций эмблемы СЛБ включает в себя наименования подразделения на английском и украинском языках, а также изображения орла, выполненного в цветовой гамме украинского национального флага, и совы. Между тем, на страницах в социальных сетях перуанского наемника Хулио Сесара Сосы Дюрана, который ранее был заочно приговорен российским судом к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Курской области в составе ВСУ, представлена версия логотипа бригады, дополненная флагами одиннадцати государств Южной Америки и Мексики. Ранее вблизи Владимировки в ДНР были замечены польские наемники. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о штурмовиках. Также отмечается, что российские военнослужащие слышали польскую речь в районе этого населенного пункт, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...