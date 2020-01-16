Юмористка получила травму, так как упала на сцене Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заслуженная артистка России, участница юмористических шоу Елена Воробей получила перелом руки во время концерта в Ногинске. Юмористка поскользнулась на сцене, но несмотря на травму продолжила выступление.

«Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40», — написала в своем Instagram Воробей. Артистка добавила, что могла бы выступать еще дольше, но была вынуждена остановиться — ее давление резко упало до 80/55.

Воробей поблагодарила своих поклонников в соцсети за поддержку и напомнила, что семь лет назад ей уже приходилось работать со сломанной рукой.

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало, что в своем Instagram артистка опубликовала фото, на котором пыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой. До этого сайт «Утро.ру» сообщал, что в рейтинге гонораров российских юмористов Елена Воробей занимает нижние строчки.