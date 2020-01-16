Елена Воробей выступала на концерте со сломанной рукой. ВИДЕО

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Концерт Веры Полозковой. Театр Эстрады. Екатеринбург, концерт, микрофон, силуэт, тени, поэзия, полозкова вера, поэтесса
Юмористка получила травму, так как упала на сценеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Заслуженная артистка России, участница юмористических шоу Елена Воробей получила перелом руки во время концерта в Ногинске. Юмористка поскользнулась на сцене, но несмотря на травму продолжила выступление.

«Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40», — написала в своем Instagram Воробей. Артистка добавила, что могла бы выступать еще дольше, но была вынуждена остановиться — ее давление резко упало до 80/55.

Воробей поблагодарила своих поклонников в соцсети за поддержку и напомнила, что семь лет назад ей уже приходилось работать со сломанной рукой.

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало, что в своем Instagram артистка опубликовала фото, на котором пыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой. До этого сайт «Утро.ру» сообщал, что в рейтинге гонораров российских юмористов Елена Воробей занимает нижние строчки.

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Сломала руку, поскользнувшись на сцене в Ногинске, но продолжила концерт......????Быстро приехала неотложка????Врачи стояли в зрительном зале и ждали???????? , когда же я.....остановлюсь????????.....продержалась минут 40!!!!Продолжила бы и дальше, но сильно упало давление - 80/55, пришлось объявить ....АНТРАКТ)))) Дорогие мои любимые зрители , поклонники, ВСЕ, кто пришёл на концерт в Ногинске!!! Мы встречаемся с вами 7 февраля????????????Спасибо за цветы, которые вы мне передали через моих ребят Артистов , спасибо за вашу любовь и поддержку ????А работать с переломанной рукой мне уже доводилось.....семь лет назад)#news#переломы#новостишоубиза#переломанокрыло#всёбудетхорошо#showbiz #russia#noginsk#

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena)

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