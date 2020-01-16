В Нижневартовске уходит в отставку высокопоставленный чиновник

Источник: конфликт с участием Волчаниной был давно. Сегодняшняя новость его логическое завершение. Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина покидает свой пост. Информацию о том, что уже в понедельнике Волчанина уходит в отпуск, после которого не вернется на свою нынешнюю должность, подтвердил информированный источник «URA.RU».

«К сожалению, то, что произошло — результат затяжного конфликта. В нем также сыграл не последнюю роль экс-директор департамента по соц. политике Евгений Князев, после ухода которого Волчаниной были предъявлены претензии. Вылились они в нынешний уход», — резюмировал инсайдер.

В департаменте общественных коммуникаций города информацию об отставке официально не комментируют, лишь подтверждая, что Волчанина уходит в отпуск со следующей недели. Получить комментарий самой Волчаниной журналисту «URA.RU» не удалось. Она не ответила на звонки.

«Со стороны карьера Волчаниной выглядела блестяще. Да и по факту она профессионал высочайшего уровня, но проиграла в аппаратных играх. При этом сохранив лицо, уходя в хороших отношениях с главой [города Василием Тихоновым]. Я думаю, она не пропадет — отдохнет и вернется», — заключает инсайдер.

Ранее «URA.RU» писало, что в 2010 году Волчанина была зам.директора депздрава Нижневартовска. В 2014 году занимала должность зам.начальника управления организации медицинской помощи, начальника отдела организации скорой медпомощи и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Югры. А до своего назначения на должность вице-мэра в 2016 году, работала заместителем главного врача местной поликлиники.