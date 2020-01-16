С корпорации свердловских властей хотят взыскать 14 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области принял иск к Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Информация об этом содержится в электронной картотеке.
Обращение поступило от «Уралсевергаз — Независимая газовая компания». Она предъявила претензии к корпорации на сумму 14,3 млн рублей. В качестве третьих лиц в деле зарегистрированы «Газовые сети» Свердловской области. Иск к КРСУ был подан 9 января, а зарегистрирован в системе 16 января.
В пресс-службе корпорации развития Среднего Урала «URA.RU» сообщили, что от «Уралсевергаза» в адрес структуры исков пока не поступало. «Дополнительную информацию готовы озвучить после получения искового заявления», — заявили в структуре.
Получить оперативный комментарий в пресс-центре «Уралсевергаза» не удалось. Там на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили. В настоящее время основными акционерами компании являются ООО «РН-Коммерция» (67%) и правительство Свердловской области (30%).