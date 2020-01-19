Путин нашел способ «заткнуть рот» тем, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны

Владимир Путин придумал ответЗападу, обвиняющему РФ в искажении истории Великой Отечественной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава государства Владимир Путин дал обещание, что Россия откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны. Как заявил президент, после этого страна заткнет «поганый рот» тем, кто переписывает историю.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — заявил Владимир Путин во время встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге, его слова цитирует РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что сайт архива и сам центр «будут открытыми и для наших граждан, и для всего мира», уточняет Nation News.

В своей речи глава государства вспомнил о евреях, которые не дают всему миру забыть о жертвах холокоста. Также, по его словам, и Россия не должна позволить забыть о жертвах среди русского народа. Как пишет RT, Путин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны почти 70% потерь Советского Союза пришлось именно на РСФСР.

Ранее в Европарламенте заявили, что Владимир Путин неправильно трактует пакт Молотова — Риббентропа. «Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю», — заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. Российский президент, реагируя на слова европейских политиков, ранее заявил, что войну спровоцировал не пакт, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года между Адольфом Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии.