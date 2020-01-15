Европейские депутаты обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Европарламент продолжает нападки на Владимира Путина из-за начала Второй мировой войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин неправильно трактует пакт Молотова — Риббентропа и виновнике Второй мировой войны, заявили депутаты Европарламента. При этом они сочли недопустимым уравнивать коммунизм и фашизм.

«Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю», — заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, говоря о том, что Путин пытается оправдать пакт Молотова — Риббентропа. пишет РБК. Вебер отметил, что именно этот документ привел к началу Второй мировой войны. Документ евродепутат называет «соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами». «Для миллионов европейских граждан пакт Гитлера — Сталина [Молотова — Риббентропа] ознаменовал начало десятилетий угнетения и страданий», — подчеркнул парламентарий.Коллега Вебера — бывшая глава МИД Латвии Сандра Калниете считает, что Сталин был союзником Гитлера и СССР должна нести ответственность за начало Второй мировой войны также как и Германия. Калниете говорит о том, что Путин искажает факты о Второй мировой войне. Еще одна депутат Анна Фотыга назвала заявления Путина восхвалением Сталина.

Российский президент, реагируя на слова европейских политиков, ранее заявил, что войну спровоцировал не пакт, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 года между Адольфом Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. Документ, подписанный между Молотовым и Риббентропом, по словам Путина, стал последним в череде документов о ненападении.

Ранее президент РФ раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне и предположил, что «те, кто пытаются искажать историю, не умеют читать и писать». В ходе заседания оргкомитета «Победа» Путин заявил, что Россия будет отвечать только правдивыми фактами на все попытки переписать историю. Он также подчеркнул, что Россия продолжит публиковать и рассекречивать архивные материалы о Второй мировой войне, чтобы ставить их в противовес заявлениям, не соответствующим действительности, и рассказывать детям и подросткам реальные факты из военного времени/