Брошен первый системный вызов идее Путина переписать Конституцию

Партия «Яблоко» разработает собственные поправки в Конституцию. Об этом заявил лидер политического объединения Григорий Явлинский.
«„Яблоко“ считает необходимым активное гражданское политическое действие: предложить обществу другие, альтернативные изменения в Конституции», — передает ТАСС заявление Явлинского. Политик отметил, что создает «Конституционный совет» из представителей партии. Он будет состоять из юристов, правоведов, политологов и политиков. Явлинский заявил, что должны прозвучать мнения авторитетных конституционалистов демократических взглядов, которые сформулируют, как должен измениться главный закон РФ.
По мнению политолога Алексея Мартынова, таким образом «Яблоко» пытается паразитировать на важной для страны темы. «То, что сейчас разные карликовые партии пытаются паразитировать, не удивительно, ожидаемо. Хотят пристроиться и поймать какой-нибудь хайп. Кто мешал партии „Яблоко“ заниматься этой деятельностью раньше?» — заявил Мартынов «URA.RU». Он добавил, что «Яблоко» всегда «говорит наоборот, что им ни предлагай».
В послании Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование пакет поправок в Конституцию РФ. В частности, глава РФ предложил увеличить полномочия Федерального собрания (парламента), чтобы законодательный орган мог утверждать кандидатуру премьера. Также Путин предложил закрепить в Конституции особый статус Госсовета. Для подготовки предложений по внесению поправок в основной закон была создана рабочая группа.