18 января 2020

Медведев назвал причины отставки своего правительства

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Дмитрий Медведев занимал пост премьера в течение восьми летФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Российский кабмин ушел в отставку, чтобы не мешать президенту РФ Владимиру Путину проводить масштабные реформы. Об этом заявил экс-премьер Дмитрий Медведев.

«Президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их [реформы] обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — пояснил бывший глава кабинета министров в интервью журналисту Владимиру Познеру на «Первом канале». По его оценкам, грядущие перемены призваны обновить политическую систему страны и изменить баланс во власти.

В то же время Медведев подчеркнул, что занимал пост премьера в течение восьми лет — а это, по его мнению, «огромный срок». «За новейшую историю России это было в первый раз», — уточнил бывший глава кабмина. В заключение он поблагодарил всех министров за работу и сообщил, что остался ею доволен.

Правительство России ушло в отставку 15 января — через несколько часов после послания Владимира Путина к Федеральному собранию. Такое решение поддержали более половины россиян. На следующий день Госдума утвердила в должности нового премьера — экс-главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, кандидатуру которого предложил президент, передает RT.

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