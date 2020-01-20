19 января 2020

Жителям Крыма разрешат бороться за пост президента России

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Екатеринбург, россия, крым, севастополь, флажок, 18 марта, митинг концерт
Жители Крыма смогут выдвигаться кандидатом в президенты РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Крымчане получат возможность бороться за пост президента страны наравне с остальными российскими гражданами. Об этом сообщили члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора ранее отметила, что новое ограничение для кандидата в президенты (25 лет гражданства Российской Федерации и отсутствие иностранного гражданства) могут стать ущемлением прав для жителей Крыма. Она отметила. что ответ на этот вопрос необходимо найти в ходе дискуссии о поправках в Конституцию, пишут «Известия». Депутат Госдумы от «Справедливой России», челябиней Валерий Гартунг заявил, что рабочая группа найдет к этому вопросу подходящую формулировку, так как «человек, проживающий в Крыму, живет на территории России».

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил ввести законодательную норму, согласно которой. президентом РФ не может стать гражданин, проживающий в россии меньше 25 лет и имеющий вид на жительство или гражданство иностранного государства.

Крым вошел в состав России в 2014 году после народного референдума.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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