На челябинских чиновников заведут дело из-за сомнительных госзакупок

Олег Климов может стать фигурантом административного дела из-за сомнительной госзакупки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главное контрольное управление Челябинской области подтвердило правоту депутата Госдумы Виталия Пашина, заявившего о завышенной цене тендера на покупку обмундирования для роты почетного караула. Как сообщил парламентарий URA.RU, теперь решается вопрос о привлечении виновных чиновников к административной ответственности.

«Министерство общественной безопасности области нарушило ряд положений законодательства при проведении тендера на поставку обмундирования для роты почетного караула. Нашу правоту подтвердили и в Главном контрольном управлении региона. Проще говоря, чиновники не провели анализ рынка и нарушили принцип ценообразования. Решается вопрос привлечения виновных лиц к ответственности», — сказал Пашин.

Глава ГКУ Дмитрий Агеев подтвердил, что его ведомство завершило проверку по заявлению депутата. «Проверка подтвердила факт нарушения. Ответ направлен Пашину», — сказал он.

По информации URA.RU, к административной ответственности может быть привлечен вице-губернатор, министр общественной безопасности Олег Климов. Сам он не стал комментировать результаты проверки. «Я впервые от вас слышу, что якобы при закупке были какие-то нарушения. Так что не могу ничего прокомментировать», — сказал чиновник.

Пашин назвал сильно завышенной стоимость фуражек в 11 тыс. рублей за штуку и сапог в 13 тыс. за пару для почетного караула в рамках тендера министерства общественной безопасности области. Он написал заявление в ГКУ с просьбой провести проверку. Итоги аукциона подтвердили правоту депутата: первоначальная цена снизилась с 2,8 млн рублей до 2 млн рублей. Теперь и ГКУ признал нарушения. Материалы проверки станут основанием для возбуждения административного дела.