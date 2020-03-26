Лечение больного ребенка из ХМАО самым дорогим лекарством в мире откладывается из-за коронавируса

Родители вместе с полуторагодовалой Юлианной Сырцевой, которая больна редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией, добрались до Америки, где будут проходить лечение девочки. Сейчас они попали на 14 суток под карантин из-за эпидемии коронавируса, об этом мать больного ребенка Людмила Сырцева написала у себя в аккаунте в Instagram.
«Мы на месте, дорога была длинная, тяжелая, но все получилось, мы смогли улететь и вот мы уже в штате Огайо. По прилету нас отправили на карантин на 14 дней, поэтому в больницу попадем только после изоляции», — написала Сырцева. Родители девочки уже успели оплатить счет за лечение в американской клинике экспериментальным препаратом Zolgensma, которой стоит 168 миллионов рублей.
Ранее URA.RU уже сообщало, что в сборе средств для Юлианны Сырцевой участвовали звезды шоу-бизнеса, трудовые коллективы и обычные россияне. Крупные пожертвования в размере больше ста миллионов рублей поступили на счет родителей девочки в марте, после чего семья Сырцевых сразу начала подготовку к поездке в Америку.