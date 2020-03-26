Названы страны, откуда прилетели пермяки с коронавирусом

За сутки в Пермском крае случаи заражения коронавирусом подтверждены у трех женщин и двух мужчин, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Все они перед заражением выезжали за пределы РФ, преимущественно в европейские страны.
«Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Там отметили, что круг близких контактов всех заразившихся уже находится под наблюдением.
URA.RU рассказывало, что 26 марта число заразившихся коронавирусом пермяков увечилось в два раза. Сегодня подтверждено 10 таких фактов. Еще 46 человек госпитализировано с симптомами ОРВИ, 3030 человек без симптомов ОРВИ — на самоизоляции дома.
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