25 марта 2020
24 марта 2020

Названы страны, откуда прилетели пермяки с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, парковка для инвалидов, парковка, большое савино, международный аэропорт пермь
Пермяки с коронавирусом посещали европейские страны и ОАЭФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За сутки в Пермском крае случаи заражения коронавирусом подтверждены у трех женщин и двух мужчин, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Все они перед заражением выезжали за пределы РФ, преимущественно в европейские страны.

«Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевой администрации. Там отметили, что круг близких контактов всех заразившихся уже находится под наблюдением.

URA.RU рассказывало, что 26 марта число заразившихся коронавирусом пермяков увечилось в два раза. Сегодня подтверждено 10 таких фактов. Еще 46 человек госпитализировано с симптомами ОРВИ, 3030 человек без симптомов ОРВИ — на самоизоляции дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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