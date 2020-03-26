Писатель Акунин заболел коронавирусом

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Борис Акунин заразился Covid-19Фото: Борис Акунин, Facebook
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Коронавирус COVID-19

Российский писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Валяюсь с модной болезнью», — написал Акунин. По его словам, страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Как только ему станет получше, писатель пообещал «поделиться впечатлениями». Кроме того, он призвал подписчиков быть осторожнее, а не паниковать из-за распространения инфекции.

Ранее в больницу с Covid-19 попал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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