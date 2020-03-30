Коронавирус помешал взыскать с «Уралвагонзавода» крупный долг

Претензии к УВЗ по делу достигают двух миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловский арбитраж перенес заседание по иску фирмы «Солвер» к корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Претензии к УВЗ по делу достигают двух миллиардов рублей.

«В связи с тем, что рассматриваемое дело не относится к категории дел безотлагательного характера, суд полагает необходимым отложить судебное заседание», — говорится в постановлении. Арбитраж сослался на постановление Верховного суда России, по которому российские суды должны ограничить рассмотрение дел и прием посетителей из-за распространения коронавируса. В результате заседание было перенесено с 2 на 21 апреля. По данным электронного правосудия, изначально заседание по инициативе «Солвера» должно было пройти в формате видеоконференц-связи.

В пресс-службе УВЗ URA.RU сообщили, что перенос сроков рассмотрения дела не повлияет на стратегию действий юристов «Уралвагонзавода». «Она давно сформирована и реализуется. С учетом встречных исков Уралвагонзавода о ненадлежащем исполнении обязательств требования ИКФ „Солвер“ являются необоснованными», — уточнили там.

Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» (Воронеж) подала пять исков к УВЗ на общую сумму в два миллиарда рублей. Поводом стал срыв федерального контракта по поставке эксклюзивного оборудования. В процессе рассмотрения дела УВЗ подал встречный иск с требованием оплаты штрафа за нарушение обязательств по договору на сумму в 478,5 млн рублей.