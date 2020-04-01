В России сотни новых случаев заболевания коронавирусом

В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штабе по борьбе с коронавирусом в Москве в своем telegram-канале.
В сообщении отмечается, что впервые зараженные появились в Курской области и Северной Осетии. Больше всего случаев заражения выявлено в Москве. В столице коронавирусом заболело 267 человек. Далее идут Республика Коми (32), Санкт-Петербург (27), Московская (15) и Саратовские (11) области. Среди регионов УрФО семь инфицированных зарегистрировали в Челябинской области, еще троих в Югре.
Таким образом в России зафиксировано 2 777 случаев заболевания новым типа коронавируса в 75 регионах страны. За все время зарегистрировано 24 смертельных случая, выздоровело 190 человек.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что благодаря вовремя принятым ограничительным мерам России удалось затормозить распространение коронавирусной инфекции, передает «Национальная служба новостей». В Москве для контроля режима самоизоляции планируется использовать QR-коды, пишет RT.
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